Banvit moral depoladı

Banvit, 28-30 Nisan 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Tenerife şehrinde oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four karşılaşmaları öncesi Spor Toto Basketbol Süper Ligi 27. Hafta karşılaşmasında Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler takımını 97-71 yenerek moral depoladı.

İlk 5 dakikada Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler Hummer ve Morrison ile skor üretirken Banvit 5. dakikayı Chappell, Orelık ve Vidmar sayılarıyla 15-9 önde geçti. Orelık`in 3 sayılık basketi konuk ekibe mola aldırdı. Periyodun bitimine 1 dakika kala Thomas skoru 24-24 eşitledi. Hızlı ve baskılı oyununu periyodun sonuna kadar sürdüren Banvit, Morrison´un basketlerine rağmen Furkan´ın son saniye turnike basketiyle ilk periyodu 30-24 önde bitirdi.

İkinci periyoda Banvit genç Erkin´in dış atışıyla başladı: 33-24 Konuk Ankara ekibi Thomas ve Hummer ile skor üretirken ilk kez oyunda uzun süre kalan genç Erkin Şenel bir kez daha dış atıştan takımını devrenin bitimine 5.08 dakika kala 40-33 öne geçirdi. Bu sırada topu yere vuran ve hakeme itiraz eden Devin Robert Thomas´a 2 kez teknik faul verilerek diskalifiye edildi. Devre hücumlarını çoğaltan Banvit´in Muric´in son saniye basketinden sonra15 sayı farkla, 55-40 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında iki ekip de hücumlardan boş döndü. Ancak Banvit Muric turnikesi, ardından Theodore dış atıştan takımını iyice rahatlatan basketi kazandırdı: 60-40 Banvit karşılaşmanın 25´inci dakikasını Orelık´in asistini değerlendiren Chappel´in 3 sayılık basketiyle 67-44 geçti. Banvit´in baskısı altında geçen üçüncü periyot Hummer´in son saniye turnike basketi ardından Banvit´in 75-52 üstünlüğüyle bitti.

Final periyoduna konuk Ankara ekibi Yesukan´ın basketiyle başladı cevabı Hasan´dan dış atış gecikmedi: 78-54 Banvit de hızlı ve hırslı oyununu karşılaşmanın sonuna kadar sürdürünce müsabaka zevkli ve heyecanlı oynanmaya başladı. Karşılaşma Şenel ve Morrison´ın karşılıklı basketlerinden sonra Banvit `in 97-71 galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’te Orelık 18, Erkin 16, Hasan 15 sayı üretirken, Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler´de Morrison 20 Hummer 18 sayı ile oynadı.