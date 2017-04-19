Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’na saldırı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanacak olan Samsun Canik Belediye - Beşiktaş maçı öncesi siyah beyazlı kafile saldırıya uğradı.

TEKNİK EKİP VE SPORCULARA SALDIRDILAR

Ev sahibi ekip için çok kritik olan karşılaşma öncesi Canik Hasan Doğan Spor Salonu girişinde Siyah-Beyazlı teknik ekip ve sporculara yönelik saldırı gerçekleşti.

GÜVENLİK YETERSİZ KALDI

Saldırı esnasında güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı görüldü. TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un akşam saatlerinde Manisaspor ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle, güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı bildirildi.