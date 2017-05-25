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  5. 25 Mayıs 2017 21:36

Beşiktaş play-off'ta yolu yarıladı !

Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 77-70 mağlup ederek üç maçlık çeyrek final serisinde durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Beşiktaş play-off'ta yolu yarıladı !
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Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Gaziantep Basketbol’a konuk olan Beşiktaş son çeyrekteki oyunuyla parkeden 77-70’lik skorla galip ayrıldı ve seride durumu 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Üç periyot boyunca başa baş giden mücadelenin ardından ev sahibi, son periyoda 49-48 önde girse de dördüncü çeyrekte 29 sayı kaydeden siyah-beyazlılar maçı kazanmayı bildi. Konuk ekipte Earl Clark 21 sayı ve 8 ribaundla göz alıcı bir performans sergilerken, ev sahibinde Marcus Haislip ve Marcus Denmon’ın 20’şer sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

İlk maçı da 66-57 kazanan Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank serisinin galibiyle final mücadelesi verecek.

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