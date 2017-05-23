Beşiktaş seriye galibiyetle başladı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol'u 66-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.S



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 7. dakikasında ev sahibi ekip, 11-10 öne geçmeyi başardı. Boyalı alanı verimli kullanan Gaziantep Basketbol, Denmon ve Haislip'in sayılarıyla son dakikaya kadar siyah-beyazlıların skor avantajını ele geçirmesine izin vermedi. Weems ve Clark'ın üst üste üç sayılık basketleriyle farkı 6 sayıya (21-15) çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 23-17 üstünlükle tamamladı.



İkinci periyot iki takımın sert savunmasına sahne olurken Gaziantep Basketbol, Balazic ve Denmon'un bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 2 sayıya indirdi (27-25). Kısa sürede 7-0'lık bir seri yaparak farkı açan Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikayı 36-27 üstünlükle geçti. Uzun süre pota altında etkili savunma yapan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 39-34 önde girdi.



Üçüncü çeyreğe etkili başlayan taraf Gaziantep Basketbol oldu. Beşiktaş Sompo Japan'ın basketlerine karşılık vermekte güçlük çekmeyen kırmızı-siyahlı ekip, 25. dakikada Haislip'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Beşiktaş Sompo Japan, Thompson'ın dış isabetiyle skoru tekrar lehine çevirmeyi başardı. Strawberry'nin son anlarda attığı sayılarla siyah-beyazlı takım, üçüncü çeyreği 52-50 üstün kapattı.



Mücadelenin son bölümüne Weems'in üç sayılık basketiyle başlayan siyah-beyazlılar, yaptığı etkili savunmayla rakibinin üst üste üç hücumdan eli boş dönmesini sağladı. Son çeyreğin ilk 4 dakikasında rakibine sadece 2 sayı şansı veren siyah-beyazlılar, 35. dakikaya 60-52 önde girdi. Siyah-beyazlı ekip son periyotta savunma direncini üst seviyede tutarak rakibinin farkı azaltma çabalarını engellerken Gaziantep Basketbol, üst üste faul atışlarından yararlanamadı. Rakibinin hatalarını değerlendiren ve Weems'in sayılarıyla skor avantajını koruyan Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleyi 66-57 kazanarak seride 1-0 öne geçti.



Serinin ikinci maçı 25 Mayıs Perşembe günü Gaziantep'te oynanacak.



BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 66 - 57 GAZİANTEP BASKETBOL

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena

HAKEMLER: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Can Mavisu

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson 5, Muratcan Güler 2, Roll 9, Clark 6, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 2, Stimac 6, Strawberry 15, Kenan Sipahi 5, Weems 12

GAZİANTEP BASKETBOL: Cherry 7, Denmon 18, Rautins, Ruzic 2, Haislip 16, Balazic 8, Jefferson 6, Altan Erol, Alper Özcan, Erden Eryüz

1. PERİYOT: 23-17

DEVRE: 39-34

3. PERİYOT: 52-50

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.28 Rautins (Gaziantep Basketbol)