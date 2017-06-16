Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı
Arda için Barcelona sayfası kapandı
Göztepe'de Lucescu sesleri !
Eto’o ligde sadece 3 takıma gol atamadı
Eto’o ligde sadece 3 takıma gol atamadı
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında detaylar...
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında detaylar...
Perilerin grubunda İtalya çok rahat !
Perilerin grubunda İtalya çok rahat !
İşte Beşiktaşlı yıldızın yeni adresi !
İşte Beşiktaşlı yıldızın yeni adresi !
İşte Podolski'nin forma numarası !
İşte Podolski'nin forma numarası !
Bursaspor'dan Sabri Sarıoğlu açıklaması !
Bursaspor'dan Sabri Sarıoğlu açıklaması !
Aubameyang'a yıllık tam 40 milyon euro !
Aubameyang'a yıllık tam 40 milyon euro !
Aykut Kocaman'dan flaş gelişme ! Bugün...
Aykut Kocaman'dan flaş gelişme ! Bugün...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Spor Toto Basketbol Ligi
  5. 16 Haziran 2017 17:10

Beşiktaş’ın yıldızı Thompson hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi final serisinde karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Japan'da Thompson şoku yaşanıyor.

Beşiktaş’ın yıldızı Thompson hastaneye kaldırıldı
A+ A-

Spor Toto Basket Ligi Final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş Sompo Japan’a bir kötü haber daha geldi. 3’üncü maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş’ta oyun kurucu Michael Thompson sakatlığı nedeniyle 4’üncü maçın kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Basketbolcumuz Michael Thompson, halsizlik ve nefes darlığı şikayetlerinin ardından dün akşam Acıbadem Fulya Hastanesi’nde kontrollerden geçirildi. Zatürre başlangıcı tespit edilen ve tedavisine hemen başlanan Michael Thomson bu akşam oynayacağımız Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldı” denildi.

son dakika beşiktaş haberleri , thompson , beşiktaş , zatürre , beşiktaş haberleri