Daçka'dan mucize galibiyet !

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, uzun süre geride götürdüğü müsabakada Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda 95-90 mağlup etti.



Karşılaşmaya Wilbekin ve Wanamaker’ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka Doğuş’un ilk 2 dakikayı 8-4 üstün geçtiği periyodun son 5 dakikasına 11-11 eşitlikle girildi. Bitime 3 dakika 30 saniye kala Wanamaker’ın 3 sayılık basketiyle 18-15 üstünlük kuran rakibi karşısında kalan bölümde 10-0’lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodu 25-18 önde tamamladı.



İkinci periyoda da iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 14. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 35-18. Rakibine yaklaşık 8 dakika sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, devrenin son 3 dakikasına Green’in basketiyle 18 sayı farkla 40-22 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, devreyi 42-29 önde bitirdi.



Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Summers’ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 53-34. Periyodun son 3 dakikasına 59-45 önde giren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği de 68-57 üstün geçti.



Son periyoda Petway ile Muhammed’in basketleriyle başlayan ve 73-57’lik üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde Darüşşafaka Doğuş, Anderson’un basketleriyle 35. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 81-76. Wilbekin ve Wanamaker ile sayılar bulan konuk ekip, bitime 2 dakika kala öne geçti: 89-90. Müsabakada son dakikaya 92-90 Darüşşafaka Doğuş’un üstünlüğüyle girildi. Son hücumdan Green ile faydalanamayan rakibi karşısında Anderson’la sayı bulan Darüşşafaka Doğuş, maçtan 95-90 galip ayrıldı.



Yeşil-kırmızılı ekip ligde 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılırken, Darüşşafaka Doğuş ise üst üste 6. maçını kazandı.



Pınar Karşıyaka’da sakatlıkları bulunan Ponitka, Soner Şentürk, anneannesi vefat ettiği için ABD’ye giden Brown’un yanı sıra kadro dışı bırakılan Egemen Güven karşılaşmada forma giymedi.

Karşılaşmanın son periyodunda Pınar Karşıyaka taraftarının küfürlü tezahüratı nedeniyle anons yaptırıldı.



Pınar Karşıyaka: 90 - Darüşşafaka Doğuş: 95

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Halil Baldemir

Pınar Karşıyaka: Green 33, Muhammed Baygül 15, Erdi Gülaslan, Summers 24, Owens 10, Petway 8, Alp Karahan

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 27, Wanamaker 28, Clyburn 5, Harangody 9, Zizic 2, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk 6, Okben Ulubay, Furkan Aldemir 4, Anderson 14

1. Periyot: 25-18

Devre: 42-29

3. Periyot: 68-57

Beş faulle çıkan: 39.58 Erdi Gülaslan (Pınar Karşıyaka)