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  5. 15 Haziran 2017 10:47

Ergin Ataman Barcelona'ya gidiyor

Galatasaray'dan ayrılan Ergin Ataman Barcelona'ya imza atmaya hazırlanıyor.

Ergin Ataman Barcelona'ya gidiyor
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Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı ile sözleşmesi sona eren Ergin Ataman, Avrupa devine imza atmaya hazırlanıyor.
 
Uzun süredir ismi Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın, kısa süre içinde İspanya'ya gidip, imza atması bekleniyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda ilk tercihinin Galatasaray'da kalmak olduğunu belirten tecrübeli hoca, yönetimin uzun süredir geri dönüş yapmaması nedeniyle geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Barça'nın da 51 yaşındaki hocaya en az 3 senelik bir sözleşme önereceği ve transfer için yüksek bir bütçe ayıracağı iddia edildi.

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barcelona , Ergin Ataman , Galatasaray