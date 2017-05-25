Fenerbahçe: 92 Tofaş: 67

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Tofaş'ı 92-76 yendi. Toplam 2 galibiyet alacak ekibin yarı finale çıkacağı seride sarı-lacivertli ekip, 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya Mejia'nın sayılarıyla etkili başlayan Tofaş'a, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu ve Nunnally'nin 3 sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe, yine dış atışlarda Copeland ve Micic'i durduramayınca konuk ekip, 6. dakikayı 19-12 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Vesely ve Sloukas'ın skorer oyunuyla toparlanmasına karşın, ilk periyodu 23-22'lik skorla önde tamamlayan takım Tofaş oldu.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, iyi savunma yaparken, Bogdanovic, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 9-0'lık seri yakalayarak 13. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 31-23. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, Datome, Sloukas ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 19. dakikada farkı 13 sayıya (44-31) kadar çıkardı. Tofaş'ta Micic ile son saniyede Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketlerine rağmen Fenerbahçe devreye 44-37 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Fenerbahçe'de Sloukas, Udoh ve Bogdanovic, Tofaş'ta ise Barış Ermiş, Copeland, Kaya Peker ve Yiğit Arslan ön plana çıkan isimler oldu. Konuk ekibin son bölümdeki çabalarına karşın sarı-lacivertli takım, periyodu 64-60 önde kapattı.

Fenerbahçe, son çeyreğe Ahmet Düverioğlu, Nunnally ve Ali Muhammed'in basketleriyle 8-0'lık seri yaparak başlayıp, 33. dakikada farkı 12 sayıya (72-60) çıkardı. Datome ve Nunnally'nin de skora katkısıyla farkı 37. dakikada 18 sayıya (85-67) çıkaran sarı-lacivertlilerde başantrenör Zeljko Obradovic, genç oyuncuları sahaya sürdü. Fenerbahçe, müsabakadan 92-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 92 - Tofaş: 76

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal

Fenerbahçe: Ali Muhammed 9, Nunnally 11, Bogdanovic 10, Vesely 12, Udoh 4, Melih Mahmutoğlu 8, Sloukas 13, Ahmet Düverioğlu 9, Datome 11, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3, Berk Uğurlu

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Tofaş: Barış Ermiş 7, Mejia 12, Micic 13, Copeland 9, Kaya Peker 12, Ivanov 4, Palacios 3, Kadir Bayram 4, Yiğit Arslan 12

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 22-23

2. Periyot: 44-37 (22-14)

3. Periyot: 64-60 (20-23)

4. Periyot: 92-76 (28-16)

5 Faulle Çıkan: 39.13 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

"Avrupa şampiyonu geliyor"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Tofaş'ı konuk eden Fenerbahçe takımı için, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu nedeniyle müsabaka öncesi kutlama düzenlendi. Ülker Sports Arena'da yapılan müsabaka öncesi bir dizi organizasyon yapılırken, tribünlerde bulunan taraftarlar elde edilen başarıyı kutladı. Salona, "Avrupa şampiyonu geliyor." anonsuyla davet edilen Fenerahçe takımı, tribünlerdeki taraftarlardan büyük alkış aldı. Sonrasında sahaya gelen başantrenör Zeljko Obradovic, "Şampiyon." tezahüratlarıyla karşılandı.

Şampiyonluk kupası sergilendi

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde adını zirveye yazdırarak kazandığı kupa, karşılama öncesi sergilendi. Saha ortasına konulan masada, THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupası yer alırken, skorbordda başantrenör Zeljko Obradovic ile yapılmış bir röportajdan kesit izlettirildi. Sonrasında oyuncuların THY Avrupa Ligi maçlarından güzel hareketlerine ve basketlerine yer verildi. Son olarak ise THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasının kaldırılışı gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlar yaparak elde edilen bu başarıdan dolayı Fenerbahçe takımının oyuncuları ile teknik heyetine sevgi gösterilerinde bulundu.

Şampiyonluk flaması asıldı

Fenerbahçe takımının THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu temsil eden flama, Ülker Sports Arena'da göndere çekildi. Üzerinde, "THY Avrupa Ligi şampiyonu 2016-2017" yazısı bulunan flama, göndere çekilirken, bu sırada tribünde de "Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe" yazılı dev bir pankart açıldı. Öte yandan, THY Avrupa Ligi finalini Siirt'te kurulan dev ekrandan yerde uzanarak izlemeleri basına yansıyan çocuklardan Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer, Fenerbahçe Kulübünün davetlisi olarak salondaki yerlerini aldı. Tofaş maçını izleyen çocuklar, seremoniye de dahil edildi.