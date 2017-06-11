Fenerbahçe adım adım şampiyonluğa !

Spor Toto Basketbol Ligi final serisinin 2. maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti...

Karşılaşmaya savunmada sert başlayan Fenerbahçe, ilk sayılarını Udoh'la buldu. Özellikle savunma ribauntlarında etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, pota altından Stimac'la bulduğu basketlerle ilk çeyreği 19-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda Fenerbahçe, Bogdanovic'in üç sayılık basketiyle başladı. Thompson ve Stimac'ın sayılarıyla üstünlüğünü korumaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan karşısında Sloukas'ın basketiyle 16. dakikada skoru eşitleyen (29-29) ev sahibi ekip, 18. dakikada Nunnally'nin üç sayısıyla skoru 34-32 yaptı. Siyah-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın sayısıyla rakibine cevap vererek farkın açılmasını önlemesine karşın, ev sahibi ekip Kalinic'in basketiyle soyunma odasına 39-36 üstünlükle gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip, Vesely'nin 23. dakikada pota altından bulduğu basketle farkı 11 sayıya yükseltti: 49-38. Beşiktaş Sompo Japan 5-0'lık bir seriyle farkı azaltmaya çalışırken Kalinic ve Nunnally'nin üç sayılık basketleriyle Fenerbahçe, üstünlüğünü korumaya devam etti. Vesely'nin son saniyelerde kaydettiği sayılarla sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 58-49 önde tamamladı.

Son periyotta Sloukas ve Bogdanovic'in üç sayılık basketleriyle farkı açan Fenerbahçe, 33. dakikada skoru 66-51'e getirdi. Farkı kapatmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan, Roll'ün basketleriyle etkili olsa da sarı-lacivertli takım oyunun kontrolünü kaybetmedi. Fenerbahçe, Bogdanovic ve Vesely'nin bulduğu sayılarla karşılaşmadan 83-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 74

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Murat Biricik, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Fenerbahçe: Ali Muhammed 5, Bogdanovic 19, Kalinic 15, Udoh 7, Vesely 16, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 11, Nunnally 6, Ahmet Düverioğlu 4, Barış Hersek

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi, Roll 16, Weems 5, Strawberry 12, Stimac 15, Clark 4, Erkan Veyseloğlu 12, Thompson 8, Sertaç Şanlı 2, Muratcan Güler

1. Periyot: 17-19

Devre: 39-36

3. Periyot: 58-49