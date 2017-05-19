Fenerbahçe, Nicolo Melli ile anlaştı

Final Four öncesi Fenerbahçe'nin Nicolo Melli'nin transferi konsuunda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Fenrbahçe'nin bu transfer için Melli ile uzun süredir görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve Luigi Datome'nin Melli'yi ikna etme konusunda özel olarak gayret gösterdiği ve İtalyan uzunun uzun vadeli bir kontrat imzalamayı kabul ettiği ifade edildi.

Emporio Armani Milano sonrası Brose Baskets Bamberg'te geçirdiği iki sezonda Avrupa'nın sayılı oyuncuları arasına giren Melli, bu sezon EuroLeague'de 9.2 sayı, 6.5 ribaunt ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!

Fenerbahçe ve Real Madrid ile adı anılan Brose'nin yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı.

Sezon içerisinde Avrupa basını tarafından ismi Fenerbahçe ve Real Madrid ile anılan Brose Baskets Bamberg'in İtalyan yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı.

TuttoSport'a konuşan Melli, "Herhangi bir ihtimali yok saymak istemiyorum. Şu an geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum ama benimle ilgilenen büyük takımların olması muhteşem bir duygu." dedi.

NBA ihtimali üzerine gelen soruya Melli, "NBA bir rüya ama teklif gelmesi gerekiyor. Bamberg ile sezon sona erdikten sonra menajerimle Avrupa'dan gelen teklifler üzerine görüşeceğiz. Her şey bana bağlı değil. Ben sahada olmayı ve oynamayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

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