Fenerbahçe'den farklı kapanış

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, normal sezonu 28 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada tamamladı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ise sezonu 2 galibiyet ve 28 mağlubiyetle bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Thomas ile skor üretirken, Fenerbahçe, Nunnally ile üst üste 6 sayı buldu ve 2. dakikaya 6-4 önde girdi. Dış atışlarla sayı üretmeye çalışan rakibi karşısında Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan sarı-lacivertliler, 7. dakikayı 4 sayı farkla (13-17) üstün geçti. Egehan Arna, Ahmet Düverioğlu, Antic ve Datome'nin basketleriyle 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, çeyreği 24-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili giren taraf Fenerbahçe oldu. Rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Sloukas, Egehan Arna, Barış Hersek ve Nunnally'nin basketleriyle 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 16-32. Başkent temsilcisi, rakibinin yaptığı top kayıplarını Thomas, Taylan Süerkip ve Morrison'ın sayılarıyla değerlendirerek 7-0'lık seri yakaladı ve 17. dakikada farkı yeniden tek hanelere (23-32) düşürdü. Barış Hersek'in basketiyle hücumdaki suskunluğunu bozan sarı-lacivertliler, kontrolü yeniden ele alarak soyunma odasına 42-28 üstün gitti.

Fenerbahçe, 3. çeyreğe de iyi başladı. Rakibine 3,5 dakika sayı atma şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Nunnally, Sloukas, Bogdanovic ve Antic'in basketleriyle 24. dakika içinde farkı 31 sayıya (28-59) yükseltti. Dış atışlarda özellikle Nunnally ve Bogdanovic ile yüksek yüzde yakalayan sarı-lacivertliler, kontrolü tamamen elinde tuttuğu çeyreği 38 sayı farkla 77-39 önde bitirdi.

Karşılaşmanın final periyodunda aradaki farkın getirdiği rahatlıkla oyunu istediği gibi yönlendiren Fenerbahçe, aldığı savunma ribauntları sonrasında hızlı hücumlarla sonuca gitti. Nunnally'nin skorer oyununu sürdürmesiyle farkı giderek açan sarı-lacivertliler, 35. dakikasına 92-50 önde girdiği karşılaşmadan 101-55 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ozan Çakar, Semih Vural, Kerem Baki

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 12, Taylan Süerkip 4, Yiğit Sarıkaya 5, Morrison 12, Galloway 3, Yesukan Onar 10, Uğur Hortum 3, İsmail Yiğit Yüceer 3, Atilla Dağdelen, Yiğit Aydın 3, Çağan Aydın

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 4, Antic 6, Nunnally 40, Berk Uğurlu 4, Ahmet Düverioğlu 11, Egehan Arna 13, Bogdanovic 11, Datome 1, Sloukas 5, Barış Hersek 4, Kalinic 2, Ahmet Can Duran

1. Periyot: 13-24

Devre: 28-42

3. Periyot: 39-77