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  1. 27 Nisan 2017 15:53

Fenerbahçeli taraftarlardan tokat gibi cevap !

Seri boyunca kışkırtıcı açıklamalar yapan, Instagram hesabında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak paylaşımlarda bulunan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulas’a, en iyi yanıtı yine Fenerbahçe taraftarı verdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan tokat gibi cevap !
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Euroleague'de Fenerbahçe, Panathianikos'u 3 maçta da yenerek Final Four'a kalırken, Yunan temsilcisinin müthiş atmosferiyle bilinen OAKA'nın da havası sönmüş oldu. Eşleşme öncesi ve esnasında Fenerbahçelileri kızdıran paylaşımlar yapan Pana başkanı Dimitris Giannakopoulas, 3-0'lık seriyle Sarı Lacivertli taraftarların hışmına uğradı.

Üçüncü maçtan önce ‘Kamikaze’ paylaşımı yapan Giannakopoulas, Atina’daki seri öncesi de ‘This is Oaka’ ‘Burası OAKA’ yazılı tişörtü giyip, tribünlere de dağıtmıştı. Ancak Kanarya, Atina’da iki kez kazanırken, Ülker Arena’da da galip gelip 3-0’la Panathinaikos’u süpürdü. Sarı- Lacivertli taraftarlar da, maçın bitimine doğru ‘This is Spouga’ ‘Bu da süpürge’ pankartı açıp, Yunan Başkan’a çok güzel bir cevap vermiş oldu. Pankart, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan sosyal medyasında da geniş yer buldu ve beğenildi.

Ülker Arena'da pankartlı cevap

Taraftarlar ayrıca, Yunanistan’daki maçlar öncesi ‘Burası Oaka’, tişörtü giyen Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’a önceki akşamki mücadelede ‘süpürge’ yanıtı verip, kapak yaptı.

Fanatik

Dimitris Giannakopoulas , fenerbahçe taraftarı , Panathinaikos