Galatasaray seride durumu eşitledi !

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i 73-63 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.



Galatasaray Odeabank, rakibinin ilk dakikalarda hücumda etkisiz kalmasını iyi değerlendirdi ve Micov'un basketiyle 3. dakikada 6-0'lık seri yakalarken, Daye'nin üç sayılık basketiyle 5. dakikada farkı 7 sayıya (11-4) çıkardı. Pota altında Dunston'ın sayılarıyla oyundan kopmayan Anadolu Efes, periyodun son dakikası içinde Honeycutt'ın üç sayılık basketiyle ilk kez öne geçti: 17-18. Son hücumunda Pleiss ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, rakibine de sayı şansı vermedi ve ilk çeyreği 19-18 üstü tamamlamayı bildi.



Karşılaşmanın ikinci periyoduna Brown'un basketiyle başlayan Anadolu Efes, skoru tekrar lehine çevirdi:19-20. Maçın 7. dakikası 29-29 beraberlikle geçilirken, Galatasaray Odeabank, rakibinin oyun kurucuları Granger ve Heurtel'in basit hatalarını iyi değerlendirdi Pleiss-Daye ikilisiyle bulduğu sayılarla soyunma odasına 5 sayı üstünlükle gitti: 38-33.



Anadolu Efes, ikinci yarının başında da basit top kayıpları yaptı. İyi alan savunması yapan ve 8 dakikalık bölümde 5 sayı yiyen Galatasaray Odeabank, McCollum'un basketiyle 28. dakika içinde 10 sayılık fark (48-38) yakaladı. Rakibinin 1,5 dakika boyunca sayı üretememesini iyi değerlendiren ve 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, Cedi Osman'ın sayılarıyla son dakika içinde 48-44 ile farkı 4 sayıya indirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Sinan Güler'in 3 sayılık basketiyle 3. periyodu 51-44 önde tamamlamasını bildi.



Galatasaray Odeabank, son çeyreğe Micov ile 8 sayı üreterek başladı ve 32. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 59-44. İyi hücum yapmaya başlayan Anadolu Efes, 9-0'lık serinin ardından Heurtel'in üç sayılık basketiyle 34. dakikada 59-53 ile farkı 6 sayıya indirdi. Maç boyunca hücumda kopuk kopuk oynayan lacivert-beyazlı takım, aynı durumu maçın sonunda da yaşadı ve Galatasaray Odeabank, Micov ile basketler bularak karşılaşmayı 73-63 kazandı ve seride 1-1 beraberliği sağladı.



İki takım arasındaki serinin son maçı 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.



Ataman, takımının başında

Ligin normal sezonunda Galatasaray Odeabank'ın Darüşşafaka Doğuş ile oynadığı karşılaşmanın ardından 2 maç ceza alan sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, bu cezasını tamamlayarak Anadolu Efes karşısında takımının başında yer aldı. Son dakikaları gergin geçen maçta Ataman, saha dışına çıkan topa sinirli bir şekilde ayağıyla vurunca teknik faul aldı.



Karşılaşma öncesinde vefat eden Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Tanrıyar için saygı duruşunda bulunuldu.



Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 13, Göksenin Köksal 11, Micov 18, Daye 9, Pleiss 12, McCollum 10, Ege Arar, Schilb, Tyus, Preldzic

Anadolu Efes: Granger 2, Heurtel 11, Cedi Osman 7, Dunston 15, Brown 14, Honeycutt 12, Doğuş Balbay, Thomas 2, Can Maxim Mutaf, Samet Geyik

1. Periyot: 19-18

Devre: 38-33

3. Periyot: 51-44