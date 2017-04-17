Galatasaray'da Pleiss şoku !

THY Eurleague'de bu sezon istediği gibi bir performans sergileyemeyen ve sürekli kadroda revizyona giden Ergin Ataman'a bir şok da Alman pivot Tibor Pleiss'tan geldi.

Galatasaray Odeabank'ın Alman pivotu Tibor Pleiss, dizinden sakatlandı. Ülkesi Almanya'da kontrolde bulunan 28 yaşındaki pivot ameliyat olması gerekmesi durmunda sezonu kapatabilir. Pleiss'in ameliyatının gerekmemesi durumunda ise 2-3 hafta parkelerden uzakta kalacak.

Bu sakatlık planları alt üst ederken transfer hakkını da dolduran Aslan'da uzun rotasyonu bir hayli daraldı. Alex Tyus ile birlikte Ege Arar dışında başka bir ismi bulunmayan Sarı Kırmızılılar'da Pleiss'ın yokluğunda nasıl bir oyun ortaya koyacağı merakla bekleniyor.