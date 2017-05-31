Galatasaray'da Sinan Güler şoku !

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e play-off çeyrek final serisinde elenmelerinin ardından sezonun kendileri için erken bittiğini belirten Sinan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar herhangi bir görüşmede bulunmadım. Sezonun mental yorgunluğu hala üzerimde duruyor. Bildiğim kadarıyla kulübün gelecek sezonla ilgili planlaması da önümüzdeki günlerde şekillenmeye başlayacak." dedi.

Deneyimli basketbolcu, "Gelecek sezon da Galatasaray Odeabank formasını giyecek misin?" sorusuna, "Bizim için sezon bitti. Bu konuyla alakalı herhangi bir şey düşünmüyorum. Tek söyleyebileceğim şey, sezon sonu itibarıyla kontratım bitmiş durumda. Gerçek bir gelişme olduğu zaman bunu herkes görecektir." yanıtını verdi.

Sinan Güler, Anadolu Efes'e transfer olacağı iddiaları hakkında ise, "Şu an için kontratım yok ama bu konularla ilgili ekstra bir şey söylemem yanlış olur. Şimdilik yalnızca sezonun yorgunluğunu atmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



"Giydiğimiz formanın hakkını veremedik"



Galatasaray Odeabank'ın sezon başında planladığı hedeflerin hiçbirine ulaşamadığının altını çizen 33 yaşındaki Sinan Güler, "Bu sezon en kısa şekilde söylemek gerekirse çok kötü geçti. Başka bir şey söyleyemem. Yapmak istediğimiz hiçbir şeye ulaşamadık. Bu nedenle kötü geçti." şeklinde konuştu.

Milli basketbolcu, sezonun kötü geçmesinin sebepleri hakkında ise şunları söyledi:

"Bunlar kulübün değerlendirmesi gereken konular. Hem teknik olarak hem de diğer konular açısından, bu takımın bir oyuncusu olarak utanç duyuyorum. Çünkü giydiğimiz formanın hakkını veremedik. Alınan sonuçlar açısından ne taraftarın ne de yönetimin beklentisini karşılayabildik. Sezon içerisinde belirli maçlarda istenilen performanslar gösterilmiş olabilir ama sonuçta spor, kazanmayı isteyen ve bugünü yaşayan bir şey."

"THY Avrupa Ligi'nde son 8'e kalabilirdik"

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazandıklarını hatırlatan Sinan Güler, "Bunu gerçekleştirmiş bir takım olarak hala tarihi bir başarının parçası olsak bile, bugün baktığımızda elimizde hiçbir şey olmadan mayıs ayında sezonu bitirdik." şeklinde görüşlerini aktardı.

Deneyimli basketbolcu, sezon başındaki koydukları hedefler hakkında ise şöyle konuştu:

"Bu sezon olması gereken şeyler, Türkiye Kupası'nda en azından final ya da şampiyonluk, Türkiye liginde final ve THY Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmak bence ulaşılabilir hedeflerdi. Çeşitli sebeplerden dolayı bunlara ulaşamadık."