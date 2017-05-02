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  1. 02 Mayıs 2017 15:22

İbrahim Kutluay Fenerbahçe'nin başına geçecek

Fenerbahçe ile Doğuş Grubu arasındaki birleşme sarı lacivertli kulübün basketbol şubesinde köklü değişiklikleri beraberinde getirecek.

İbrahim Kutluay Fenerbahçe'nin başına geçecek
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Geçtiğimiz cumartesi Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın duyurusunu yaptığı, Fenerbahçe ile Doğuş Grubu arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları netleşmeye başladı.

İşte önümüzdeki sezonun Fenerbahçe'si...

Doğuş Grubu, gelecek sezon büyük ihtimal Euroleague'de mücadele edemeyecek olan Darüşşafaka'ya olan desteğini azaltıp Fenerbahçe ile işbirliğine gitmeyi planlıyor. Fenerbahçe ve Doğuş Grubu yöneticilerinin atacağı adımlar ise şöyle;

İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçecek.

Şuan Darüşşafaka forması giyen bazı isimler Obradovic'in de isteğiyle Fenerbahçe'ye transfer olacak. Ülker Arena'da bir tribüne Doğuş ismi verilecek. Maç öncesi ve maç sırasında yapılacak organizasyonlar etkinlikle Doğuş Grubu tarafından organize edilecek

Doğuş Grubu, 5 yıl boyunca basketbol şubesine 10 milyon dolar civarı bir sponsorluk desteği sunacak.

Fenerbahçe kadın basketbol takımına göğüs veya sırt reklamı verilecek...

Ajansspor

İbrahim Kutluay , fenerbahçe , basketbol şubesi