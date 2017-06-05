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  5. 05 Haziran 2017 22:03

Tuncay Özilhan’a 4 ay men cezası

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Beşiktaş mücadelesinde yaptığı hareketten dolayı 4 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Tuncay Özilhan’a 4 ay men cezası
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Spor Toto Basketbol Ligi’nde yarı final serisinde oynana Beşiktaş – Anadolu Efes mücadelesinde lacivert beyazlı takımı izinsiz olarak soyunma odasına çeken başkan Tuncay Özilhan’a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Ayrıca Anadolu Efes kulübüne 150 bin TL de para cezası uygun görüldü.

Kurul ayrıca, Beşiktaş Kulübü 2’nci Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 15 gün hak mahrumiyeti ve 8.500 TL, Beşiktaşlı yönetici Cihat Kumuşoğlu’na 15 gün hak mahrumiyeti ve 8.500 TL, Beşiktaş Kulübüne ise 1 maç seyircisiz oynama ile 95 bin TL para cezası verdi.

İşte TBF’nin açıklaması:

03.06.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes Spor Kulübü – Beşiktaş Sompo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak;

-Anadolu Efes Spor Kulübü başkanı Tuncay Özilhan'ın, müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma sahayı terk ettirerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi şeklinde gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 18. maddesi uyarınca 4 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Anadolu Efes Spor Kulübü genel direktörü Alper Yılmaz'ın, müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma sahayı terk ettirerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi şeklinde gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 18.maddesi uyarınca 4 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, başkanı ve genel direktörü tarafından müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma saha terk ettirilerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olunması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 18.maddesi uyarınca 70.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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