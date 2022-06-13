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Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu

Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu

ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

ING Basketbol Süper Ligi 2021/22 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 4. maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadeleyi 92-80 kazanan Fenerbahçe Beko seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. 

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seride 2-0 üstünlük sağlamıştı. Üçüncü karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti.

Etiketler Fenerbahçe anadlu efes fenerbahçe şampiyon
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