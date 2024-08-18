Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti
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Filipinler'de Meralco Bolts ile Magnolia Hotshots arasındaki basketbol maçında, ilk kez uygulanan 4 sayılık basket kuralıyla birlikte basketbol tarihinin ilk 4 sayılık basketi de atıldı.
Filipinler Basketbol Federasyonu, devrim niteliğinde bir karara imza atarak dört sayı çizgisi kuralını hayata geçirdi.
Yeni kural sonrası karşı karşıya gelen Meralco Bolts ile Magnolia Hotshots arasındaki mücadelede de ilk 4 sayılık basket basketbol tarihine geçti.
Basketbol tarihinin ilk dörtlük isabeti, Meralco Bolts forması giyen Chris Banchero'dan geldi.
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