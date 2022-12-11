Beşiktaş, Anadolu Efes'e yıkıldı
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Lig'i 10. hafta maçında Anadolu Efes'e 86-99 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Akatlar BJK Emlakjet Spor Salonu’nda karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 86-99 mağlup etti.
Beşiktaş Emlakjet, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi.
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