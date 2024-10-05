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Beşiktaş-Hapoel Tel Aviv EuroCup maçı yine Belgrad’a taşındı

Beşiktaş-Hapoel Tel Aviv EuroCup maçı yine Belgrad’a taşındı
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İstanbul’da oynanması planlanan Beşiktaş-Hapoel Tel Aviv maçı, Türkiye hükümetinin ve TBF'nin güvenlik garantisine rağmen Belgrad’a taşındı.

Beşiktaş’ın Hapoel Tel Aviv ile oynayacağı EuroCup mücadelesinde bir kez daha yer değişikliği yaşandı. Daha önce İstanbul'da oynanacağı duyurulan maçın, son karar olarak Belgrad'a alındığı açıklandı.

İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşma, geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle Belgrad’a taşınmıştı. Beşiktaş Kulübü’nün bu karara itiraz etmesi üzerine Avrupa Ligi yönetimi, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Hapoel Tel Aviv kulübü yetkilileri bir kez daha değerlendirme yaptı.

 Türkiye hükümeti ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi verilmiş olmasına rağmen, yapılan yeni değerlendirme sonucu karşılaşmanın İstanbul yerine Belgrad’da oynanmasına karar verildi.

 

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Hapoel Tel Aviv maç belgrad
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