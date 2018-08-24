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  4. 24 Ağustos 2018 14:08

Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı !

Beşiktaş Sompo Japan Takımı, tecrübeli Birleşik Amerikalı basketbolcu Joe Alexander'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı !
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2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Joe Alexander ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2008 yılında Milwaukee Bucks tarafından 1’inci tur 8’inci sıradan draft edilen Joe Alexander, 203 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır.

26 Aralık 1986 Tayvan doğumlu olan Joe Alexander son olarak geçtiğimiz sezon İsrail ekibi Hapoel Holon forması giydi. İsrail Ligi’nde 38 maçta sahaya çıkan başarılı basketbolcu; 14.1 sayı, 5.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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