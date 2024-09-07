Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu
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Milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan’ın Panathinaikos takımına transfer oldu.
Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, Cedi Osman ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan ekibi, sosyal medyadan yaptığı transfer duyurusunda, taraftarlara “Hafta sonunun tadını çıkarabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu, NBA’de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon San Antonio Spurs forması giyen Osman, 72 maçta ortalama 17 dakikada 6.8 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakaladı. Ömer Faruk Yurtseven, bu sezon Panathinaikos'a katılan ilk Türk oyuncu olmuştu.
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