Chicago Bulls'ta milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim'i serbest bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Onuralp Bitim ve Kenneth Lofton ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, oyunculara emekleri için de teşekkür edildi.

AA