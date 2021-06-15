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Çifte kupalı Anadolu Efes'te bir ayrılık daha

Çifte kupalı Anadolu Efes'te bir ayrılık daha

Sezonu çifte kupayla kapatan Anadolu Efes Moerman ile yollarını ayırdı.

Adrien Moerman, sosyal medya hesabından Anadolu Efes'e veda etti. 32 yaşındaki Fransız basketbolcu, "Üç yıl bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Güzel insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Üç sezon Anadolu Efes forması giyen Adrien Moerman, 2 ING Basketbol Ligi, 1 THY EuroLeague ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Sertaç Şanlı da Efes'ten ayrılıp Barcelona'ya transfer olmuştu.  

Etiketler Anadolu Efes Adrian Moerman
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