Çocuk basketbolunda taciz skandalı !

Türk Telekom iletişim firmasının spor kulübünün çocuk basketbol takımında taciz skandalı yaşandı.

Kulübün basketbol bölümünde "koç" M. E. ve yardımcısı A.Ş.’nin de karıştığı skandal, bir otel odasında yaşandı. 11-14 yaş arasındaki erkek çocuklar, takım arkadaşlarının yanında, sırayla taciz edildi. O anlar, odada bulunanlar tarafından videoya kaydedildi.

Aydınlık’ın haberine göre, görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların özel bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor.

Takımın koçu M.E.

Görüntülerde, bazı çocuklar “Benim ne suçum var” diye kaçmaya çalışıyor, bazı çocuklar da “Çok acıyor” diye bağırıyor. Bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdikleri duyuluyor. Görüntülerde bazı çocukların erkeklik organlarına da tokat atıldığı görülürken, çocuklara karşı zor kullanıldığı da net olarak fark ediliyor.

Konuyla ilgili olarak hukukçular şunları söyledi:

“Görüntüler çok net. Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde ortada. Küçücük çocuklara cinsel istismar söz konusu. Bu ağır cezalık bir durum.”

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom, yaşanan taciz skandalıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu basketbol takımının Türk Telekom ismini kullanan, özel bir işletme olduğu vurgulanırken, olay sonrasında, Türk Telekom isim hakkının kullanımına ilişkin, basketbol kulübüyle sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da ifade edildi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve Türk Telekom Spor Kulübü’nden tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir.

Türk Telekom Spor Kulübü olarak haberlere konu olan, asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Telekom Spor Kulübü olarak sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için ayrıca bir soruşturma başlattığımızı, konuyla ilgili tüm süreçlerin yakından ve tavizsiz takipçisi olacağımızı ve bu süreçte mağdurların yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü"