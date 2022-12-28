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Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu
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Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen organizasyon bu yıl 28'inci kez sahibini buldu.

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk kez kupayı kazandı
Mücadelede ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 84-78 yendi ve kupanın sahibi oldu. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Etiketler basketbol kupa fenerbahçe ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
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