Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen organizasyon bu yıl 28'inci kez sahibini buldu.

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk kez kupayı kazandı

Mücadelede ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 84-78 yendi ve kupanın sahibi oldu. Akdeniz ekibi tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.