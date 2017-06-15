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  4. 15 Haziran 2017 22:38

Derbi sonrası Beşiktaş'a 2 maç ceza !

Beşiktaş Sompo Japan, aldığı ceza ile final serisi 4. maçını seyircisiz oynayacak.

Derbi sonrası Beşiktaş'a 2 maç ceza !
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TBF, dün Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off final mücadelesi 3'üncü maçında siyah-beyazlı taraftarların çıkardığı olaylar sebebi ile ceza kesti.

BEŞİKTAŞ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Beşiktaş Sompo Japan'a 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası verdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldıBeşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünler boşaltıldı

  4. MAÇA SEYİRCİSİZ ÇIKACAK

Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe final serisinin 4. maçı seyircisiz oynanacak.

TRİBÜNLER BOŞALTILMIŞTI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle 4. çeyreğin bitimine 1.5 dakika kala tribünler boşaltılırken, maçın normal süresi de 74-74 eşitlikle geçildi. 2 saat 45 dakika süren maçı uzatmalar sonunda 86-80 kazanan Sarı-lacivertliler, final serisinde 3-0 öne geçmişti.

Olaylı maçın galibi Fenerbahçe !Olaylı maçın galibi Fenerbahçe !

 

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