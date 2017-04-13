Dev maç öncesi görüşme ortalığı karıştırdı !

Kadınlar Euroleague'de kupanın iki favorisi Ekaterinburg ve Fenerbahçe'nin Ekaterinburg'da karşılaşacağı maç öncesi ortalık karıştı.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA genel sekreteri Kamil Novak ve Ekaterinburg genel menajeri Maxim Rybakov bir restaurantta bir araya gelerek bir yemek yediler. Yemek sürerken tesadüfen orada olan bir Fenerbahçeli yönetici bu buluşmaya tanık oldu ve ortalığı ayağa kaldıran gelişmeler başladı.

Önce yemeğe katılan ve bu üçlünün olduğu masaya giden yönetici ardından bu durumdan Fenerbahçeli diğer yöneticileri haberdar etti.. Bu durum sarı lacivertlilerde Ekaterinburg’un Divs Arena Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi infial yarattı.

Bu yemeğe büyük bir tepki gösteren ve oynanacak karşılaşma öncesi bu yemeğin etik olmadığını dile getiren sarı lacivertli yöneticiler bu yemeğin karşılaşma öncesi yenilmesinin büyük bir hata olduğunu ifade ederek, "Hakemlerin etkilenmeyeceğini garanti edebilirler mi, etik olduğunu söyleyebilirler mi" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Sarı lacivertliler bu durumu Final Four’un diğer takımları Dinamo Kursk ve Prag kulüpleri ile de paylaştılar.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ise yemeğin son derece masumane olduğunu savundu ve ev sahibi kulüp ile organizasyonu konuştuklarını belirtti.

Bu savunmaya da tepki gösteren Fenerbahçeli yöneticiler geçen yıl Fenerbahçe’nin organizasyonunda yapılan Final Four öncesinde Turgay Demirel’in değil sarı lacivertliler ile değil yemek yemek menajer Didem Akın’ın bile telefonlarına çıkmadığını belirttiler.