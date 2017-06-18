Engelsiz gençler dünya ikincisi

Kanada’nın Toronto kentinde organize edilen U-23 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Ay-Yıldızlı ekip finalde karşılaştığı İngiltere’ye 54-43 mağlup olarak ikinciliği elde etti.

A Grubu’nu ilk sırada namağlup lider bitiren Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde Fransa’yı yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Avusturya ile mücadele eden Türkiye, sahadan galip ayrılmayı başardı ve finale yükseldi. Tekerlekli Sandalye U23 Genç Milli Takımı, finalde karşılaştığı İngiltere’ye yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk şöyle konuştu: “Onlarla gurur duyuyorum. Ülkemize dünya ikinciliği ile döneceğiz. Daha önce U23’te aldığımız en iyi derece dünya beşinciliğiydi. Altın madalyayı kaçırdığımız için üzgünüz. İngilizleri Avrupa şampiyonasında hem grupta hem finalde yenerek şampiyon olmuştuk. Burada da arzumuz İngilizleri devirmekti ama mümkün olmadı.”

Uztürk, şampiyona boyunca tribünlerde kendilerine destek veren Türk toplumuna teşekkür etti. Onlar sayesinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini anlatan Uztürk, “Bize korkunç bir tribün desteği verdiler. Herkese müteşekkiriz.” dedi.

‘Buraya favori olarak geldik’

Milli Takım Başantrenörü Kemal Okur ise Kanada’ya favori olarak geldiklerini belirtti. Bu özelliklerini hem grupta hem de çeyrek ve yarı final karşılaşmalarında gösterdiklerine değinen Okur, “Finalde maça iyi başlamamıza rağmen karşı takım savunma bakımından daha üstün oynadı. Bazı hücum opsiyonlarımızı kullanma şansımız da olmadı. Dünya şampiyonası önemli bir organizasyon. Bizim için önemli bir tecrübe oldu.” diye konuştu. Milli Takım bugün Türkiye’ye dönecek.