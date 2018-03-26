Ergin Ataman: CSKA ve Fenerbahçe

Anadolu Efes olarak Türkiye Ligi'nde Avrupa'ya oranla daha farklı bir görüntü içinde olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Açıkcası sezon ortasında geldiğim zaman bazı şeyleri değiştirebileceğimi düşünmüştüm ama ben de başarılı olamadım. Türkiye’de daha iyi durumdayız. Türkiye kupası sonuçta bizim için önemliydi. Baktığınız zaman Türkiye’de 2 tane kupa var. Bunlardan birini kazandık ama tabii Anadolu Efes’in esas hedefi her zaman için Avrupa, Euroleague olmuştur” diye konuştu.

“Kadroda önemli değişiklikler olacak”

Önümüzdeki yılın programını da yapmaya başladıklarını belirten Ataman, “Euroleague'deki şampiyonluk adaylarıyla rekabet edecek bir kadro oluşumuna gideceğiz. Bu konuda kulüp yönetimi de çok istekli ama bunları da abartmadan yapacağız. Sonuçta Türkiye’nin ekonomik şartları belli. Bunları göz önünde bulundurarak iyi bir kadroyu normal bir bütçeyle kurmaya çalışacağız. Sonrasını da bizim becerimiz ortaya çıkaracak. Lig bizim için çok önemli. Bu sene Euroleague'de işler Anadolu Efes'in istediği gibi gitmedi ama her takımın bazen bu tip sezonları olabilir. Türkiye Ligi’nde iddialıyız. Özellikle Türkiye Kupası’nı kazanmamız gücümüzü gösterdi. Ligde şu anda play-off’lar öncesi iyi bir sıralama yakalamak istiyoruz. İlk üçün içerisinde kalmak istiyoruz. Şu ana kadarki sonuçlara bakıldığı zaman Euroleague'in ilk iki sırasında olan CSKA Moskova ve Fenerbahçe Doğuş’u favori görüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa bu iki takımın finalde karşılaşacağını ve o final maçında iyi oynayanın şampiyon olacağını düşünüyorum. Tehlikeli takımlar da var. Real Madrid, Olympiakos ve Panathinaikos gibi. Play-off’larda ciddi bir mücadele olacak ama bugün itibarıyla bu iki takım favori görünüyor” açıklamasını yaptı.

“Kendi ülkemizdeki turnuvaya ilk 16'da veda ettik”

Anadolu Efes'in önümüzdeki sezon ciddi değişikliklere gideceğini açıklayan Ataman, “Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayıracağız ama ciddi anlamda Euroleague'de Final-Four ve şampiyonluk hedefleyen bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Bu sezon başında Anadolu Efes bazı şanssızlıkları yaşamış, kendilerinin de söylediği bir takım hatalar yapılmış” dedi. Milli Takım'la ilgili de konuşan Ataman, “A Milli Takım'ın durumu global. Bu sinyaller daha 3-4 yıl önceden veriliyordu. Bu kadar çok yabancı oyuncunun oynadığı bir ligden ve sorumlulukların tamamen yabancılar tarafından paylaşıldığı bir ligden milli takım çıkarmak Avrupa Şampiyonluğu'na oynayan veya madalyaya oynayan bir mili takım çıkartmak çok zor. Burada milli takımı yönetenleri suçlamamak gerekiyor. Planlama bazında son derece yanlış bir planlama yapıldığını düşünüyorum. Özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası öncesi. Bu turnuvanın Türkiye’de yapılacağı belliydi, hedef bir turnuva olarak seçilmişti. Bence çok daha iyi bir planlama yapılarak buraya daha deneyim kazanmış mental, fiziksel ve en önemlisi tecrübe olarak daha güçlü bir takımla çıkmamız gerekiyordu. Öyle olmayınca maalesef sahada çok iyi mücadele eden, kapasitesinin üstüne çıkmaya çalışan milli takım vardı. Ama sonuca baktığınız zaman Avrupa basketbolunda hiç yeri olmayan Belçika ve İngiltereyi yenen, diğer maçlarda mücadele eden ama kaybeden ve sonunda da kendi ülkesinde düzenlenen bir turnuvada ilk 16’da yenilen bir Milli Takımımız oluştu. Bu da sonuçta bizi Dünya ve Avrupa sıralamasında arkalara itti. Bir panik halinde biz aslında çok iyi mücadele ettik, biz başarılıyız demek yerine hatalardan ders çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Hatalardan ders çıkarılıp ileriye yönelik ciddi plan ve programların yapılması gerekiyor. Basketbol federasyonumuzda genç ve çok istekli arkadaşlarımız var. Çok da iyi niyetliler. Çalışmalara da başladılar, bir gençler ligi kuruldu. Bir başlangıç ama bence A Milli Takım için kesinlikle yeterli değil. Yeni kurulan bu ligin. Ama en azından bir çaba içerisindeler ve bunun kulüpler tarafından mutlaka desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Devşirme oyuncuya karşı değilim”

Kulüplerin menfaatleriyle milli takım menfaatlerinin aynı düzeyde olmadığını vurgulayan ve bu konuyla ilgili olarak federasyonun koruyucu ve geliştirici önlemler almasına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekleyen Ergin Ataman, Scottie Wilbekin'in Milli Takım için oynayıp oynamayacağıyla ilgili olarak da, “Devşirme oyuncuya pozitifim, böyle bir hak tanınıyorsa ve Avrupa’da mücadele ettiğiniz diğer ülkeler de bunu yapabiliyorlarsa, o zaman siz de bunu yapmalısınız ama bunu yaparken de sadece bu oyunculara bağlı değil, kendi altyapınızdan da oraya çıkacak oyuncular yetiştirmeniz gerekiyor. Ali Muhammed, Türk Milli Takımı'na ciddi hizmetler verdi, yaşı da ilerlerdi. Wilbekin Türk oluyor. Önemli olan Türk oyuncuların sayısını genişletmek. Onların hiç olmazsa Türkiye Ligi'nde gerçek dakikalar almalarını sağlayabilmek. Biz antrenörlere bazen genç oyuncular oynatılmıyor diyorlar. Burada tabii rekabet ortamı içerisinde siz antrenör olarak maçları kazanmak için oynuyorsunuz. Burada kuralları belirleyecek TBF. Siz federasyon olarak o kuralları koyarsanız biz de buna uymak zorunda kalacağız. Onun için mutlaka kurallar konulması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum”

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de düşüncelerini açıklayan Ataman, “Galatasaray'da 1.5 yıldır Genel Kurul üyesiyim. 50 yıldır Galatasaraylıyım. Galatasaray tribününde daha spora başlamadan yer almış olan bir kişiyim. Bunu da herkes biliyor ve bunu gururla söylüyorum her zamanda bunu belirttim. Milli Takım hocası olduğum dönemde de, Beşiktaş’ın hocası olduğum dönemde de bunu ifade ettim. Gönlümden tabii Galatasaray'ın şampiyonluğu geçiyor ama sadece gönlümden değil mantık olarak da baktığınız zaman bugün Galatasaray ligde ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Şu anda da o havayı görüyorsunuz. Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi’nden sonra bir bocalama var. Fenerbahçe’de bir kaos var. Aziz Yıldırım’ın da belirttiği gibi bir bölünme söz konusu. Bu futbola ve o enerjiye yansıyor. Fenerbahçe o enerjiyi kaybetmiş durumda. Başakşehir iyi gidiyor ama ben onun da özellikle bu önümüzdeki haftalardaki Galatasaray-Başakşehir maçında çözüleceğini düşünüyorum. Fatih Terim tecrübesi ve faktörüyle, Abdurrahim Albayrak’ın o sevimli, futbolcularla, taraftarla olan bütünlüğüyle, Galatasaray’ın bu sezon yeniden şampiyon olacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.