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Ergin Ataman yılın koçu ödülünü aldı

Ergin Ataman yılın koçu ödülünü aldı

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle yaptığı karşılaşma öncesi Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon "yılın koçu" seçilmeyi başaran Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ödülünü teslim aldı.

Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu göğüsleyen Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftarıyla buluştu.

Karşılaşmanın satışa çıkartılan 7 bin 500 biletini günler öncesinde tüketen basketbol tutkunları, Kovid-19 salgını sebebiyle salonun izin verilen yüzde 50'lik kapasiteyi doldurdu.

 Karşılaşma öncesinde yapılan törende Anadolu Efes'in tarihindeki ilk Avrupa Ligi şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun tavanında yerini aldı.

ATAMAN ÖDÜLÜ, JORDİ BERTOMEU'DAN ALDI 
Avrupa Ligi'nde geçen sezon "yılın koçu" seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ödülünü aldı.

Tecrübeli başantrenöre ödülünü, Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu verdi.

Anadolu Efesli taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Etiketler engin ataman yılın koçu
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