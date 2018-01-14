Ergin Ataman'dan Galatasaray'a Fenerbahçe önerisi !

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Galatasray'da yaşanan seçim süreci ve basketbol takımının son durumunu değerlendirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanacak Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan lacivert-beyazlı ekibin koçu, “Ben Galatasaray'ın üyesiyim. Avrupa şampiyonluğu yaşayarak tarih yazdım. Başıma ne geldiyse duygusallığımdan geldi. Profesyonel olmayı, tuttuğum renkler yüzünden hep ikinci plana attım. İki taraf için de zor bir maç. Oktay Mahmuti ile anlaşmaları onlar için iyi oldu. Yeni bir motivasyonla bizim karşımıza çıkacaklar” diyerek şöyle devam etti:

Kurtuluş ‘A.Ş' olmakta “Galatasaray'ın futbol maçlarına gideceğim. Tribünde olur, takımı ve Fatih Terim'i desteklerim. Mevcut yönetimi değil. Kongreye gitmeyeceğim ve oy kullanmayacağım. Galatasaray'da basketbolun kurtuluşu ‘A.Ş'dir. Fenerbahçe örneği var. Önce Ülker, şimdi de Ferit Şahenk sponsorluğunda neler yaptıkları ortada. Galatasaray da bu yolu benimseyip başarmak zorunda. Tek formül bu.”