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  4. 26 Ekim 2018 15:16

Erick Green resmen Fenerbahçe’de !

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Erick Green resmen Fenerbahçe’de !
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Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green’in, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’de forma giyeceğini belirtirken, oyuncuya başarılar diledi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe´nin başarısı için ter dökecek. Oyuncumuza Fenerbahçe´ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı´nda başarılar diliyoruz.”

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