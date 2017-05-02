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  1. 02 Mayıs 2017 23:21

Anadolu Efes Euroleague'e veda etti.

THY Avrupa Ligi play-off serisi 5. maçında Anadolu Efes, Olympiakos'a 87-78 mağlup olarak Euroleague'e veda etti.

Anadolu Efes Euroleague'e veda etti.
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THY Avrupa Ligi play-off serisi 5. maçında Olympiakos'a konuk olan Anadolu Efes, ilk yarısını önde kapattığı mücadelenin son periyodunda istediği performansı sergileyemedi 87-78 mağlup olarak Euroleague'e veda etti.

Bu sonucun ardından Euroleague Final-Four'undaki eşleşmeler şöyle:

Real Madrid-Fenerbahçe
 CSKA Moskova-Olympiakos

İlk iki periyot sonucunda Anadolu Efes ve Olympiakos adına fark yaratan faktörler şöyle oldu:

ANADOLU EFES

1- Takım oyununun inceliklerini sergileyip, hücum tercihlerinde sakin, savunmada olabildiğince katı mücadele ettiler. İlk devrenin sonlarına doğru Barış ve Dostluk Salonu'nu 'sessizliğe' mahkum ettiler.

2- Dış atışlarda Olympiakos'a oranla daha başarılı olan temsilcimiz, Cedi ve Honeycutt önderliğinde, "F4 için tam buradayız" mesajını verdi. Kötü haber ise, uzunlarımız Kirk ve Dunston'ın faulleri üçlemesi oldu. 

OLYMPIAKOS

1- Hücum yaratıcılıkları Spanoulis odaklı kaldı. 13 sayılık katkı veren tecrübeli basketbolcu, yanına işi onunla birlikte yoluna koyacak bir partner bulamayınca Olympiakos'un ilk devre sonunda nefesi kesildi.

2- Anadolu Efes'le top kayıpları konusunda adeta kartları değiştirdiler! Toplamda 6 top kaybı yapan Olympiakos karşısında 2 top kaybında kalan Anadolu Efes, önceki maçlara oranla bu alanda da fark yarattı.

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