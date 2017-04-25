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  1. 25 Nisan 2017 19:36

Anadolu Efes seride öne geçmek istiyor

Olympiakos ile karşılaşacak olan Anadolu Efes, saha avantajını da kullanarak rakibini mağlup edip seride 2-1 öne geçmek istiyor.

Anadolu Efes seride öne geçmek istiyor
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Anadolu Efes, Euroleague çeyrek final üçüncü karşılaşmasında 26 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Saha avantajı rakipte olmasına rağmen deplasmandaki ikinci maçı kazanarak durumu 1-1'e getiren lacivert-beyazlılar, final-four için bir adım öne geçmenin peşinde.

Turun ilk iki mücadelesini Yunanistan'da oynayan Anadolu Efes, birinci maçı 87-72 kaybetmesine rağmen ikinci karşılaşmada rakibini 73-71 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla seride durumu 1-1'e getiren İstanbul ekibi, yarın oynayacağı mücadeleye de galibiyet parolasıyla çıkacak. Perasovic'in takımı, evinde oynayacağı iki maçta da Yunan temsilcisini mağlup ederse THY Euroleague'de Final-Four'a yükselecek.

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