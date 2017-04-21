Anadolu Efes'ten müthiş zafer !

Saha avantajını elde eden Anadolu Efes, seyircisi önündeki 2 maçı da kazanırsa final four biletini alacak.

Maça etkili başlayan Anadolu Efes özellikle Granger'le bulduğu sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve ilk çeyreği de 23-22 önde tamamladı. 2. çeyrekte oyundaki üstünlüğü rakibe kaptırmanın önüne geçemeyen temsilcimiz, bu çeyrekte sadece 14 sayı attı. Yunan temsilcisi ise bulduğu 22 sayıyla ilk yarıyı 44-37 önde tamamladı.

3. çeyrekte 2 takım da yaptıkları iyi savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Olimpiakos sadece 10 sayı atarken, Anadolu Efes de 14 sayıyla son çeyreğe umutlarını taşıdı.

Dananın kuyruğu son çeyrekte koptu. Üstüste sayılar bulan Anadolu Efes, son saniyelerde rakibinin de atışlardan boş dönmesinden de yararlanarak maçı 73-71 kazandı ve seride durumu 1-1'e getirdi. Anadolu Efes'te Bryant Dunston 16, Tyler Honeycutt ise 15'er sayıyla galibiyetin mimarı oldular.

Ev sahibi ekipte Georgios Printezis ve Vissailis Spanoulis attıkları 20'şer sayıyla maçın en skorur isimleri oldular.



Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında 26 Nisan Çarşamba günü Yunan rakibini konuk edecek.

OLİMPİYAKOS: 71 - ANADOLU EFES: 73

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Luigi Damonica (İtalya), Miguel Perez Perez (İspanya), Amit Balak (İsrail)

Olimpiakos: Mantzaris, Spanoulis 20, Papapetrou 3, Printezis 20, Milutinov 2, Green 10, Birch 3, Young 4, Waters, Agravanis 2, Papanikolaou 7

Anadolu Efes: Granger 9, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 3, Brown 6, Dunston 16, Thomas 2, Honeycutt 15, Heurtel 5, Paul 7, Kirk 6

1. Periyot: 22-23

Devre: 44-37

3. Periyot: 54-51



Beş faulle çıkan: 38.07 Birch (Olympiakos), 38.50 Brown (Anadolu Efes)