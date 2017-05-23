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  5. 23 Mayıs 2017 14:34

Barış Ersek Nusret’e neden tepki gösterdi ?

Fenerbahçeli oyuncu Barış Hersek, Nusret'e neden tepki gösterdiğini açıkladı.

Barış Ersek Nusret’e neden tepki gösterdi ?
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Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kaldırdığı dakikalarda Nusret de takımla birlikte kadrajın içinde yer alıyordu. Medyada en çok kendine yer alan fotoğrafta Fenerbahçeli oyuncu Barış Hersek'in duruma tepki verdiği görülüyordu. Ersek o anları anlattı.

“O tepki asla, kendisinin şahsına karşı ortaya çıkan bir tepki değil” diye konuşan Ersek,” Orada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bireyleri var. Türkiye’ye gelen Avrupa’nın en büyük kupasının Fenerbahçe bireylerince kutlandığı bir yerde, Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki büyük ailemiz harici kimsenin orada bulunmaması gerekiyordu” dedi.

Sarı lacivertli oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Kendisinin restauranında yemek yemişliğim de vardır, merhabamız da var. O anda öyle bir tepkim oluştu ve ben bu şekilde yansıyacağını da tahmin etmemiştim. Tepkimi, kesinlikle yanlış anlaşılması için göstermedim.

Tek sebebim; Orada Fenerbahçe ailesi üyeleri haricinde kimsenin olmaması gerektiğine inanıyor olmam. Öyle bir şey görünce, zaten herkeste adrenalin patlaması yaşanıyor. Kendisinin ne işi var orada yani? Ondan sonra koçumuz da gördü zaten zannedersem, koçumuzun da oradaki müdahalesiyle olay kapatıldı.

nusret , fenerbahçe , THY EuroLeague , şampiyon , Barış Ersek