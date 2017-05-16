Dünyanın gözü İstanbul'da !

İstanbul, bu hafta pazar gecesine kadar büyük bir basketbol heyecanına sahne olacak. NBA'den sonra dünyanın en önemli basketbol organizasyonu EuroLig'in dörtlü finaline Sinan Erdem Spor Salonu cuma ve pazar günü ev sahipliği yaparken coşku, kentin farklı noktalarına yayılacak. Marmara Forum'daki ‘Fan Zone', kapılarını cuma sabahı 10.00'da açacak. 3 gün sürecek etkinliklerin ilkinde İbrahim Kutluay, Arlauckas, Vujcic, Femerling, Smodis, Papaloukas, Mirsad Türkcan gibi efsaneler, basketbolseverlerle buluşacak. ‘One Team' etkinliklerinde ise yıldızlar çocuklara ders verecek.

Cumartesi günü dörtlü finaldeki takımların yıldızları sporseverlerle bir araya gelecek. Kupa, Akasya AVM'de sergilenecek. Dörtlü final için bini aşkın medya mensubu akreditasyon yaptırdı. 50'den fazla kanal, yaklaşık 2 milyar kişiye maçları ulaştıracak. Fenerbahçeliler dışında en çok Yunan taraftarlar salonda olacak. Komşudan yaklaşık 3 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN İLK MAÇI CUMA

Dörtlü Final'de nefeslerin tutularak beklendiği maçlar, cuma ve pazar günü. Cuma günkü ilk yarı finalde CSKA ile Olympiakos 18.30'da karşı karşıya gelecek. Tarihinin ilk şampiyonluğu için geri sayıma geçen Fenerbahçe ise Real Madrid ile 21.30'da karşılaşacak. Pazar günü kaybedenler 18.00'de üçüncülük, kazananlar 21.00'de final maçına çıkacak.

EKSTRA BİLETLER 3 SAATTE TÜKENDİ

Dörtlü final için F.Bahçe'nin dün satışa sunduğu 215-295 Euro'luk biletler 3 saatte biterken kupa İstanbul'a getirildi.