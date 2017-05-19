Euroleague Final Four hakemleri mercek altında

EuroLeague Final Four’da görev alacak hakemlerin bu büyük seviyedeki geçmişleri ve Fenerbahçe ile olan durumları masaya yatırıldı. İşte Sporx’te yer alan değerlendirme:

Luigi Lamonica (İtalya): 8. kez Final Four’da görev alacak. Geçen sezon F.Bahçe’nin CSKA’ya kaybettiği finalde görev aldı.

Robert Lottermoser (Almanya): 8. kez Final Four’da görev alacak. Geçen sezon F.Bahçe’nin CSKA’ya kaybettiği finalde görev aldı. 2015’te F.Bahçe’nin Real Madrid’e kaybettiği yarı finalde düdük çaldı. 2015’te F.Bahçe’nin CSKA’ya kaybettiği 3’üncülük maçında düdük çaldı.

Olegs Latisevs (Letonya): 7. kez Final Four’da görev alacak. Geçen sezon F.Bahçe’nin Laboral’i yendiği maçta görev aldı. 2015’te F.Bahçe’nin CSKA’ya kaybettiği 3’üncülük maçında düdük çaldı.

Daniel Hierrezuelo (İspanya): 4. kez Final Four’da görev alacak. 2015’te F.Bahçe’nin CSKA’ya kaybettiği 3’üncülük maçında düdük çaldı.

Milivoje Jovcic (Sırbistan): 4. kez Final Four’da görev alacak.

Fernando Rocha (Portekiz): 3. kez Final Four’da görev alacak.

Damir Javor (Slovenya): 2. kez Final Four’da görev alacak. Geçen sezon F.Bahçe’nin CSKA’ya kaybettiği finalde görev aldı. Finalin en çok eleştirilen ismi Javor, bu sezon F.Bahçe’nin iç saha maçlarında görev almadı.