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  1. 24 Nisan 2017 17:37

Euroleague'de favori Fenerbahçe !

Euroleague'de fırtına gibi esen Fenerbahçe, İddaa tarafından henüz katılmasının kesinleşmediği Final Four'a katılacak takımlar arasında en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi.

Euroleague'de favori Fenerbahçe !
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Fenerbahçe, Euroleague şampiyonluğu için en büyük favori olarak lanse edildi.

Panathinaikos'u deplasmandaki iki maçta deviren ve Final Four'un kapısını aralayan Fenerbahçe, İddaa Risk Yönetimi tarafından henüz katılmasının bile kesin olmadığı 4'lü Final'de en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu olmasına 2.30 oran verildi. Temsilcimizin finalist olmasına verilen oran ise 1.20.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, Euroleague'de normal sezonu 5. sırada bitirmiş ve 4. olan Panathinaikos'la eşleşmişti. Obradovic'in öğrencileri, saha avantajını elde eden Yunan ekibini ise Avrupa'nın en yoğun atmosferine sahip OAKA'da iki maçta da mağlup etmişti.

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