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  5. 19 Mayıs 2017 20:44

Euroleague'de sahte bilet skandalı !

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Final Four öncesinde dolandırıcıların Sinan Erdem Spor Salonu önünde sahte bilet sattıkları anlaşıldı.

Euroleague'de sahte bilet skandalı !
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İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Euroleague Final Four'un ilk gününde skandal bir olay yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki CSKA Moskova-Olympiakos ve Fenerbahçe-Real Madrid karşılaşmaları öncesinde Final Four'u fırsat bilen dolandırıcılar, biletlerin sahtesini yaparak salon önünde basketbolseverlere sattı.

Farkında olmadan dolandırıcıların elinden aldıkları sahte biletleri turnikelerin bulunduğu bölüme götüren basketbolseverler, salona giremeyince adeta şok yaşadılar.

Biletlerin sahte olmasının anlaşılmasının ardından polisler spor salonunun çevresinde arama yapmaya başladı. Polislerin dolandırıcılardan birini gözaltına aldığı öğrenildi.

Final Four için en düşük bilet fiyatı 1.800 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 674 bin TL olarak belirlenmişti.

Fanatik

euroleague , basketbol , sahte bilet , basketbol haberleri , sinan erdem