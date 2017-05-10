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  5. 10 Mayıs 2017 18:53

Euroleague’in yükselen yıldızı Doncic

İspanyol ekibi Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, Euroleague’de 2016-2017 sezonun yükselen yıldızı seçildi.

Euroleague’in yükselen yıldızı Doncic
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Euroleague'de normal sezonun sona ermesinin ardından sezonun en iyilerine dağıtılan ödüller de açıklanmaya başlandı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunun yükselen yıldızı, Real Madrid’in 18 yaşındaki yıldız basketbolcusu Luka Doncic seçildi. Doncic, bu sezon çıktığı 33 maçta ortalama 19 dakika ortalamayla oynadı. Genç basketbolcu, normal sezonu 8.1 sayı, 4.5 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Oylamada Darüşşafaka Doğuş’tan Ante Zizic’in ikinci, Kızılyıldız'dan Marko Guduric ve Baskonia’dan Ilimane Diop ise üçüncü oldu.

Yükselen yıldız ödülü o sezon Euroleague'de mücadele eden 22 yaş ve altındaki oyuncular arasından, başantrenörlerin verdiği oylar tarafından seçiliyor.

Turnuvada yükselen yıldız ödülünü en çok iki şer kez ile Bogdan Bogdanovic ile Nikola Mirotic seçilmişti.

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