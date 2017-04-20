Fenerbahçe Avrupa'yı sallıyor !

THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'u 80-75 mağlup etti.
Oaka'da oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta Panathinaikos'u deplasmanda yenerek seride avantaj elde etmişti. 2. maçı da kazanan sarı lacivertliler seride durumu 2-0'a getirdi.
OAKA Arena'da oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertli ekibimiz, 45-43 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Bogdanovic maça damgasını vurdu.
1. Periyot: 20-22
2. Periyot: 34-45
3. Periyot: 59-63