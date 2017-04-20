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  1. 20 Nisan 2017 23:03

Fenerbahçe Avrupa'yı sallıyor !

THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'u 80-75 mağlup etti.

Fenerbahçe Avrupa'yı sallıyor !
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THY Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'u 80-75 mağlup etti.

Oaka'da oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta Panathinaikos'u deplasmanda yenerek seride avantaj elde etmişti. 2. maçı da kazanan sarı lacivertliler seride durumu 2-0'a getirdi.

OAKA Arena'da oynanan maçın ilk yarısını sarı-lacivertli ekibimiz, 45-43 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Bogdanovic maça damgasını vurdu.

1. Periyot: 20-22

2. Periyot: 34-45

3. Periyot: 59-63

euroleague , fenerbahçe , Panathinaikos