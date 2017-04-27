Fenerbahçe şampiyonluğa kitlendi

Fenerbahçe, basketbolda artık bir ekol oldu. Zeljko Obradovic'in dümene geçmesinin ardından yapılan yatırımların karşılığı gelmeye başladı. Kanarya, Panathinaikos'u 3-0'la süpürerek İstanbul'da düzenlenecek olan Euroleague Dörtlü Final organizasyonuna rezervasyon yaptırırken, bu kez kupanın geleceğine inanç tam. Sarı-lacivertliler, 2015'te bir önceki yılın şampiyonu Maccabi'yi 3-0'la geçip Madrid biletini almış, ilk dörtlü final deneyimini 4.'lükle noktalamıştı. Geçen sezon, 2015'in şampiyonu Real Madrid'i yine 3-0'la süpüren Kanarya, Berlin'de yapılan dörtlü finalde şampiyonluğu bir ribauntla kaçırarak ikinci sırada kaldı. Panathinaikos serisi sonrası herkes şampiyonluğa odaklandı. Antrenör Zeljko Obradovic, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylerken, Başkan Aziz Yıldırım maç sonu soyunma odasına inerek basketbolcuları kutladı. Yıldırım, “Kupayı bu sezon istiyorum” dedi.

OBRA KADABRA

Fenerbahçe, Antrenör Zeljko Obradovic yönetiminde tarih yazıyor. Sırp çalıştırıcı yönetiminde altın çağını yaşayan Kanarya, üçüncü kez üst üste Euroleague Dörtlü Finali'ne adını yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, bu üç sezonda da play-off'ta hiç kaybetmeden 9-0'lık bir seriye imza atarak son 4 takım arasına kaldı. Obradovic ise kıskanılacak kariyerini yeni başarılarla taçlandırıyor. Sırp antrenör, 22. Euroleague sezonunda 16. kez Dörtlü Final'de boy gösterecek. 8 kez basketbolda Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıran Obra, play-off'ta sadece 2005- 06'da Panathinaikos'u çalıştırırken Tau Ceramica'ya elenmişti.