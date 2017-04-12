Fenerbahçe'de satışlar durduruldu

Fenerbahçe Kulübü, Panathianikos maçı öncesi bilet satışlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın, Turkish Airlines Euroleague Play-off turu 3. maçında 25 Nisan Salı günü 20:45'te Ülker Sports Arena'da oynayacağı Panathinaikos Superfoods karşılaşmasının bilet satışı geçici olarak durdurulmuştur.



Serinin Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma(ları)nın bilet satışlarına ait nihai satış planı ve detaylar, Yunanistan'da oynanacak ilk iki karşılaşmanın ardından, kulübümüzün iletişim kanalları tarafından yeniden duyurulacaktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü"