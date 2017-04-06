Fenerbahçe'den müthiş zafer !

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da Barcelona Lassa'yla karşılaştı.

Normal süre 58-58 tamamlanırken, Sarı-Lacivertliler 5 dakikalık uzatma sonucunda rakibini 68-65 yendi.

Panathinaikos Superfoods, Maccabi Fox Tel Aviv'i deplasmanda 61-81 mağlup edince normal sezonu 4. sırada tamamladı.



FENERBAHÇE 68-65 BARCELONA



1.PERİTOT

Fenerbahçe-Barcelona Lassa: 11-15



2.PERİTOT

Fenerbahçe-Barcelona Lassa: 30-31



3.PERİTOT

Fenerbahçe-Barcelona Lassa: 44-46



4.PERİTOT

Fenerbahçe-Barcelona Lassa: 58-58



UZATMA

Fenerbahçe-Barcelona Lassa: 68-65



MAÇ ÖNCESİ NOTLAR



Ali Muhammed yok

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ali Muhammed, belindeki ağrılar nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

ABD asıllı Türk basketbolcu Barcelona Lassa karşısında riske atılmazken, Fenerbahçe'de bu oyuncu dışında eksik bir isim bulunmadı.

Lens ve Skrtel'den basket takımına destek

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Jeremain Lens ile Martin Skrtel, basketbol takımına destek verdi.

Lens ve Skrtel, Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı saha içi koltuklarından takip etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, diğer Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi yine karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın teknik heyeti ile oyuncularının yer aldığı bölümün arkasından izledi.