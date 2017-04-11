Fenerbahçeli taraftardan bilet fiyatı isyanı !

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada biletlerin 12 Nisan Çarşamba kongre üyeleri, taraftar kart sahipleri ve Fenercell kullanıcılarına satılacağı ifade edildi.



13 Nisan Perşembe günü genel satışına başlanacak olan biletlerin en düşük fiyatının 88 TL olması ise sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı, en düşük bilet fiyatını çok fazla bulduğunu dile getirdi.

EFES-OLYMPIAKOS MAÇI 10 TL



DAÇKA MAÇLARI İSE 20 TL



Fenerbahçe taraftarlarının takımlarını play-off’ta izlemesi için ödemesi gereken taban fiyat 88 TL iken, bu rakam THY Euroleague’deki diğer temsilcilerimizden Anadolu Efes’in Olympiakos karşılaşması için 10 TL olarak belirlendi.

Karşılaşma öncesi, ‘Kat 7’ biletleri 88, ‘Kat 6’ biletleri 99, ‘Kat 5’ biletleri ise 110 TL’den satışa sunulacağı ifade edildi. En yüksek bilet fiyatı ise, “tamamının kombine dolayısıyla tükendiği” dile getirilen 1075 TL’lik ‘Saha içi G sırası’ kategorisi olarak dikkat çekti.



‘Saha içi G sırası’ haricinde tavan fiyat, 975 TL ile ‘Saha içi B-E-H sıraları’ oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 2016-2017 sezonu ilk yarısında Ülker Stadyumu’nda Galatasaray’ı ağırladığı ve Van Persie’nin 2 golüyle 2-0 kazandığı derbinin en düşük bilet fiyatı 100 TL’ydi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLEMEK 100 TL



Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 2016-2017 sezonu ilk yarısında Ülker Stadyumu’nda Galatasaray’ı ağırladığı ve Van Persie’nin 2 golüyle 2-0 kazandığı derbinin en düşük bilet fiyatı 100 TL’ydi.



Aynı şekilde Galatasaray da, 23 Nisan Pazar günü Türk Telekom Arena’da sarı lacivertli ezeli rakibini konuk edeceği derbi maçın tavan bilet ücretini 100 TL olarak belirledi.



Panathinaikos maçı için tüm bilet fiyatları ise şu şekilde:



Saha içi G sırası: 1075 TL (yemek dahil - kombine dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 975 TL (yemek dahil)

Saha içi C-F-J sıraları 925 TL (yemek dahil)

345 (Açık Loca): 330 TL (yemek dahil)

Kat 1 – 231 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 2 – 154 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 3 – 132 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 4 – 121 TL (Tamamı kombine olarak satıldığından tükenmiştir)

Kat 5 – 110 TL

Kat 6 – 99 TL

Kat 7 – 88 TL