Fenerbahçe'yi Final-Four'da bekleyen tehlike

Açıklanan hakem listesinde geçen yıl Fenerbahçe-CSKA maçını yöneten skandal hakem Damir Javor'un olması tedirginliğe neden oldu.

Bunun nedeni ise geçen yıl Javor'un Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin CSKA'ya 101-96 mağlup olduğu maçta skandal kararlara imza atmış olması.

Verdiği hatalı kararlarla Fenerbahçeli taraftarları ve oyuncuları adeta çıldırtan Damir Javor adeta CSKA Moskova'nın 6.oyuncusu olmuştu.Rusların sıkıntıya girdiği her dakikada devreye giren Javor, maçı anlatan Murat Murathanoğlu'nun bile kendisi hakkında ağır ifadeler kullanmasına neden olmuştu.

Milliyet'in haberine göre; Salonda bulunan Fenerbahçeliler'in yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de tepkisini çeken Javor, temsilcimizin aleyhine çaldığı düdüklerle büyük tepki almıştı. Fenerbahçe ile CSKA arasında 15 Mayıs 2016'da oynanan finalin normal süresi 83-83 sona ermiş, uzatmalarda 101-96'lık skorla Rus ekibi galibiyete uzanmıştı.

Euroleague'in normal sezonunda Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına atanmayan Sloven hakem, İsrail'deki Maccabi-Fenerbahçe maçında görev almıştı.