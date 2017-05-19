Final Four maçına olay hakem ataması !

Fenerbahçe'nin Final Four'daki belalısı Slovak hakem Damir Javor, Olympiakos-CSKA Moskova maçına atandı!

Berlin'de geçen sezon CSKA Moskova ile oynanan final maçında çaldığı düdüklerle Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna set çeken hakemin bu kritik maça atanması, endişeleri de beraberinde getirdi.

Javor'un, Ruslar'la dolaylı yollardan iş yaptığı iddiaları gündeme gelmiş ve FIBA Fenerbahçe'nin sert tepkisi sonrası bu sezon Javor'u iç saha maçlarına atanmamıştı. Ülker Arena'da oynanan karşılaşmaların hiçbirinde görev almayan Slovak hakem, sadece İsrail'de oynanan Maccabi karşılaşmasında görev alabilmişti.

Javor'un bugün oynanacak karşılaşmalar sonrası olası bir Fenerbahçe-CSKA finaline atanıp atanmayacağı merak konusu. Böyle bir atama gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin büyük tepki göstermesi bekleniyor.

Uzatmalara kaybedilmişti

Slovak hakem, geçen sezon Fenerbahçe'nin kupaya uzanamadığı Final Four final maçının olay isimlerinden biri olmuştu. Berlin'de oynanan final maçında salonda bulunan Fenerbahçeliler'in yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de tepkisini çeken Javor, temsilcimizin aleyhine çaldığı düdüklerle büyük tepki almıştı.

Fenerbahçe ile CSKA arasında 15 Mayıs 2016'da oynanan finalin normal süresi 83-83 sona ermiş, uzatmalarda 101-96'lık skorla Rus ekibi galibiyete uzanmıştı.